كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث حي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي فريق بيراميدز نظيره الجونة، اليوم الثلاثاء 19-2-2019، الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.
تقام المباراة على استاد الجونة، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة النيل للرياضة الأرضية، وقناة "أون سبورت".
وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب وكانت نتيجة المباراة 1-1.
كانت هذه تفاصيل خبر اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث حي في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.