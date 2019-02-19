اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث حي في الدوري المصري

يلتقي فريق بيراميدز نظيره الجونة، اليوم الثلاثاء 19-2-2019، الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة على استاد الجونة، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة النيل للرياضة الأرضية، وقناة "أون سبورت".

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب وكانت نتيجة المباراة 1-1.