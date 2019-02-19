مخالصة تنهي علاقة الشمراني بالشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أمس مخالصة مالية مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ناصر الشمراني، بعد أن سلمته جميع مستحقاته.

وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وانتهت بهذه المخالصة آخر محطات الشمراني مع فريقه الشباب بعد أن عاد إليه للمرة الثانية في 2017 بعقد لمدة عامين، وانتقل إلى الهلال في 2013 ثم عاد مرة أخرى

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ولعب الشمراني ضمن صفوف الشباب لمدة 6 مواسم بين عامي 2013 و2017، حصل خلالها على لقب هداف الدوري 5 مرات، ولقب أفضل لاعب في آسيا في 2014.

على صعيد آخر أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت لمحترف الشباب الروماني كونستانتين بوديسكو، إصابته بتمزق في عضلة الساق (السمانة) الخلفية، وتمزق الرباط الخارجي للركبة، وحاجته إلى علاج طبيعي يصل إلى نحو 5 أسابيع.