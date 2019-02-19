إيقاف المولد 8 مباريات وتغريمه 20 ألفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أسامة المولد 8 مباريات عن مرافقة الفريق، كما فرضت عليه غرامة مالية 20 ألف ريال، نظير اعتدائه على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الألباني بيسنك هاسي، عقب المباراة التي جمعت الاتحاد بمضيفه الرائد في الجولة الـ 20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بالتعادل 1 - 1.

واعتدى المولد على المدرب بلكمه في بطنه في ممر غرفة تبديل الملابس بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.

وقالت اللجنة إن المولد خالف أحكام المادة (48/2/2) من لائحة الانضباط والأخلاق، مشيرة إلى أن قرارها قابل للاستئناف.

كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سيبستياو دي فرايتاس جونيور مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال نتيجة استخدامه قوة مفرطة ضد لاعب وسط الوحدة علي النمر، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الشباب 1 - 0.