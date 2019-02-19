النصر يستقبل جي إم كي تمهيدا لأبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يستضيف النصر نظيره إيه جي إم كي الأوزبكي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا والمؤهل إلى دور المجموعات، وذلك بهدف التأهل مباشرة والانضمام إلى فرق المجموعة الأولى التي تضم الزوراء العراقي والوصل الإماراتي والفائز من الغرافة القطري وزوبهان الإيراني.

ويتطلع النصر للمشاركة في دور المجموعات للمرة الرابعة، حيث كانت مشاركته الأولى عام 2011 عندما حقق أفضل نتائجه بالبطولة عبر بلوغ دور الـ 16، في حين كان ظهوره الأخير عام 2016.

ويقدم النصر مستوى مميزا على الصعيد المحلي، حيث يحتل حاليا المركز الثاني خلف الهلال.

في المقابل فإن إيه جي إم كي يخوض مشاركته الأولى على الصعيد القاري بعدما توج الموسم الماضي بلقب كأس أوزبكستان، ثم تغلب في المرحلة الأولية الثانية على الاستقلال الطاجيكي.

ويحاول الفريق الأوزبكي تحقيق مفاجأة خارج ملعبه، بعدما تفادى الهبوط في الدوري الأوزبكي العام الماضي بعد شهر واحد فقط من تتويجه بلقب بطولة الكأس.

ويبحث النصر عن حسم التأهل لخوض غمار البطولة التي تعد هدفا استراتيجيا ثانيا بعد بطولة الدوري، ويطمح إلى مواصلة تفوقه على الأندية الأوزبكية بعد أن حقق أمامها 6 انتصارات ولم يتذوق طعم الخسارة مسجلا 12 هدفا.

واعتمد مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا الرباعي الأجنبي، مايكون وجوليانو وحمد الله وجونز ضمن قائمته الآسيوية.