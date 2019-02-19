شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى الكاتب الصحفى خالد توحيد فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، الكاتب الصحفى خالد توحيد رئيس قناة النادى الأهلى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ونشر اتحاد الكرة بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جاء فيه :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. ينعى المهندس هانى أبو ريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بكل الحزن والأسى الإعلامى الكبير د. خالد توحيد أسكنه الله فسيح جناته وألهم أسرته وذويه الصبر على فراقه".