شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم كرواتى لإدارة مباراة الجونة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح عن طاقم حكام كرواتى لإدارة مباراة اليوم بين الجونة وبيراميدز، فى الجولة 23 لدورى القسم الأول، ويقود الطاقم فران يوفيتش ويعاونه خرفويا راديتش وجوران باريتسا، وإيجور بايتش حكما رابعا.

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة متسلحًا بفوزه العريض على سموحة برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى، وهو الفوز الأكبر لبيراميدز هذا الموسم والفوز الأول للفريق تحت قيادة الأرجنتينى رامون دياز، فيما تعادل الجونة مع الداخلية بهدفين مقابل هدفين فى نفس الجولة .

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفا، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.