شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يساوى محمد عبد الغنى بـ"الونش" ويرفع عقده مليون جنيه سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك، على زيادة قيمة عقد محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأبيض ليكون مناسبًا لما يقدمه اللاعب مع الفريق بعدما أصبح لاعبًا أساسيًا فى الفترة الأخيرة وقدم مستويات متميزة مع الفريق الأبيض، خاصة أن عقد اللاعب الحالى، وفقًا لما أكده مصدر مطلع بالزمالك لـ"الخليج 365" يتراوح ما بين 900 ألف جنيه ومليون جنيه سنويًا، وهو ما لا يتناسب فى الوقت الجارى مع ما يقدمه اللاعب مع الفريق الأبيض.

كما أوضح المصدر ذاته، أن إدارة نادى الزمالك تدرس أن تكون الزيادة بقيمة مليون جنيه سنويًا مثلما حدث مع محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأبيض، عند تجديد عقده خلال الموسم الجارى إلا أنه سيتم تعليق ملف تعديل عقده فى الوقت الحالى؛ انتظارًا للانتهاء من المواجهات المقبلة خاصة أن الفريق لديه العديد من الارتباطات المتتالية سواء بالدورى أو الكأس أو بطولة الكونفدرالية، وهو ما أدى إلى تأجيل تعديل عقد زميله محمود كهربا ولكن تقرر ضم عبد الغنى للفئة المقرر تعديل عقودهم بعد المستويات التى قدمها مع الفريق.