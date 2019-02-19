إبراهيموفيتش يتعهد بتحطيم كل الأرقام القياسية

تعهد المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يبدأ موسمه الثاني بدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين (إم إل أس) مع لوس آنجليس غالاكسي، إنه يتعهد بتحطيم كل الأرقام القياسية في المسابقة.

ولم يخش إبراهيموفيتش في التعهد أمام مشجعي غالاكسي من أنه سيحقق انجازات كبيرة في موسم 2019.

وأكد زلاتان رداً على سؤال حول ما سيقدمه مع الفريق في الموسم الجديد، بعدما شكك هو مسبقاً في استمراره من عدمه بصفوف غالاكسي، وقال: “هذا الموسم سأحمل لكم شيئاً.. سأحطم كل رقم من الارقام القياسية في الموسم بالدوري الامريكي للمحترفين”.

وأصبح إبراهيموفيتش (37 عاماً) الذي انضم لغالاكسي في مارس (آذار) الماضي، وخاض أولى مبارياته في أول أبريل (نيسان) 2018، دون أن يعرف زملائه الجدد، أفضل مهاجم في الفريق.

وخاض المهاجم المخضرم 27 مباراة سجل فيها 22 هدفاً وصنع ستة أهداف أخرى.