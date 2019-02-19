ديوكوفيتش وبايلز و تايغر وودز أبرز الفائزين بجوائز لاوريوس

فاز لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش ، بجائزة لاوريوس كأفضل رياضي (فئة رجال) للمرة الرابعة خلال مسيرته في النسخة العشرين للجائزة، وكان ذلك في احتفالية برزت خلالها لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز وشهدت عودة لاعب الغولف الأسطوري تايغر وودز وأيضاً الدور الذي لعبه المنتخب الفرنسي لكرة القدم خلال مونديال روسيا 2018.

وعادت جوائز لاوريوس لتعير انتباهها مجدداً لرياضة التنس وذلك بعد فوز كل من ديوكوفيتش واللاعبة اليابانية نعومي أوساكا بجائزتين، كما كان لمنتخب “الديوك” -بطل كأس العالم 2018، نصيبه في هذه الجوائز للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز بها عام 2001.

وفازت لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز بجائزة لاوريوس كأفضل رياضية دولية في العام، وهي الثانية لها منذ حصد الأولى منذ موسمين.

وحققت اللاعبة الأمريكية نجاحاً كبيراً في بطولة العالم بعدما حصدت أربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية.

ودخلت بايلز التاريخ العام الماضي، بعدما أصبحت أول لاعبة تفوز في أربع بطولات عالم على مستوى الفرق، وفي عمر الـ21 نجحت في تسجيل رقم قياسي بمجموع 14 لقباً عالمياً خلال مسيرتها.

وعلى جانب آخر، أصبح المنتخب الفرنسي أول فريق وطني لكرة القدم يفوز بهذه الجائزة كأفضل فريق متفوقاً على نادي ريال مدريد الذي تم ترشيحه لست مرات منها ثلاثة أعوام متتالية، ولكن في النهاية لم يتمكن من حصدها.

وأيضاً فازت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالمياً، اليوم الإثنين بجائزة لاوريوس كأفضل رياضية في العام، وتعد هذه هي أول جائزة للأكاديمية تمنح لرياضي أو رياضية من اليابان.

وفازت نعومي العام الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بعد تغلبها في النهائي على اللاعبة المخضرمة سيرينا ويليامز، بالإضافة إلى تحقيق لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأيضاً حصل لاعب الغولف الأمريكي تايغر وودز اليوم على جائزة لاوريوس لأفضل عودة رياضية في العام.

وحصل اللاعب في الحفل الذي حضره أمير موناكو ألبرت على تصفيق حاد من قبل الجماهير.

وسبق وفاز وودز بجائزة لاوريوس لأفضل رياضي في العام مرتين عامي 2000 و2001 وترشح لها 10 مرات.

كما فازت المتزلجة الأمريكية الشابة كلو كيم (18 عاماً)، أصغر لاعبة تفوز بميدالية ذهبية للتزلج في تاريخ بطولة الألعاب الأوليمبية الشتوية والتي حققتها في بطولة بيونغ تشانغ- بجائزة لاوريوس لرياضات الحركة.