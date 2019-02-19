تشييع جثمان خالد توحيد ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود

سيتم تشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، بعد صلاة الظهر، اليوم الثلاثاء، من مسجد "مصطفى محمود"في المهندسين.
أعلنت أسرة الراحل أنه سيتم التوجه إلى مقابر الأسرة في مدينة السادس
كان خالد توحيد، 57 عامًا، فارق الحياة بعد أزمة قلبية داهمته في الساعات الماضية نقل على إثرها للمستشفى.
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