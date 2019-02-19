تشييع جثمان خالد توحيد ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود

كتب – محمد اللاهوني

سيتم تشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، بعد صلاة الظهر، اليوم الثلاثاء، من مسجد "مصطفى محمود"

في المهندسين.

أعلنت أسرة الراحل أنه سيتم التوجه إلى مقابر الأسرة في مدينة السادس

من أكتوبر بعد صلاة الجنازة لإتمام مراسم تشييع الجثمان.

كان خالد توحيد، 57 عامًا، فارق الحياة بعد أزمة قلبية داهمته في الساعات الماضية نقل على إثرها للمستشفى.