رياضة | رئيس برشلونة يحسم الجدل حول عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يحسم الجدل حول عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني الجدل حول عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مرة أخرى للفريق الكتالوني.

وغادر نيمار برشلونة في صيف عام 2017 بعد دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ قيمته 222 مليون يورو لينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي كأغلى صفقة في التاريخ.

ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية تصريحات بارتوميو الذي قال: لقد تحدثت مع نيمار ووالده خلال الأشهر الماضية ، والتقينا مرة واحدة ، ولكن لم يخبرني لا نيمار ولا والده أن اللاعب يريد العودة، ولم يخبرا الإداريين لدينا بذلك، باريس سان جيرمان لا يريد بيعه ، لذلك لا يمكن أن يعود.

وأضاف: بعد رحيل نيمار اتبع البارسا مسارا اخرا، ديمبيلي وكوتينيو، لذلك لا يمكن العودة وتغيير ذلك ، نحن نثق 100% في هذا الرهان.