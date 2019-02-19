رياضة | ليفربول يصارع بايرن ميونيخ في موقعة مثيرة بدوري الأبطال

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يستقبل ملعب أنفيلد المباراة المنتظرة بين ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا. وصعد ليفربول لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيا في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونيخ المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة. ويرغب ليفربول في الفوز بنتيجة كبيرة قبل موقعة العودة في ألمانيا لتعزيز آماله فى العبور للدور ربع النهائي، ويسعى صلاح للتسجيل وقيادة فريقه الريدز للفوز. ويغيب فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة ليفربول ونابولي كما يغيب جو جوميز للإصابة. ويسعى بايرن للخروج بنتيجة جيدة في انجلترا حيث يغيب توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة أياكس الهولندى، كما يغيب جيروم بواتينج لمعاناته من مشكلة فى المعدة، والجناح الهولندى آريين روبن للإصابة.

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