رياضة | تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مارتن لاسارتي، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء عدة تعديلات على تشكيل الأحمر أمام الداخلية في الدوري المصري غدا الأربعاء.

ويسعى لاسارتي لإراحة علي معلول الظهير الأيسر، خاصة أن التونسى لم يحصل على القسط الكافي من الراحة، على أن يمنح الفرصة لمحمود وحيد.

ويدرس لاسارتي الدفع بحمدي فتحي بعد جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام الإنتاج الحربي، على حساب هشام.

واقترب محمد الشناوي حارس المرمى من اللحاق بالمباراة بعدما شعر بتحسن في حالته بعد معاناته من الإصابة بآلام فى العضلة الضامة.