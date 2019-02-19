شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. التتويج الأوروبي مفتاح ميسي السحري لإستعادة السيطرة الفردية والان مع التفاصيل

الخليج 365- يضع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني نصب عينيه التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث سبق وأن قاد البولجا فريقه للتتويج باللقب في أربعة مناسبات أعوام 2006 و 2009 بالإضافة إلى 2011 و 2015.

ومنذ التتويج الأخير الذي حدث قبل أربعة سنوات وبالتحديد في العام 2015 لم يقدر برشلونة على الوصول للمشهد الختامي للتتويج باللقب بل وكانت محطة ربع النهائي المحطة الأخيرة التي وصل إليها الفريق خلال الثلاثة مواسم الأخيرة.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على المكاسب التي سوف تعود على ميسي في حالة التتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم

صرح ميسي خلال آخر مقابلة صحفية قام بها أن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تعتبر من أهم الأولويات التي يبحث عنها خاصةً وأن اللقب في حالة تحقيقه سيكون الأول له كقائد لكتيبة البلوجرانا كما أن التشامبيونزليج مسابقة فريده من نوعها وتمثل البطولة الأجمل وتختلف عن باقي المنافسات الأخرى.

وواصل ميسي مدحه للبطولة وأكد أن رفقائه يسعون وبقوه للحصول عليها هذا الموسم ونجح الفريق في عبور دور المجموعات بإمتياز كمتصدرين للمجموعة التي ضمت إلى جانبنا أندية كبيرة بحجم أيندهوفن الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي وكذلك توتنهام الأنجليزي.

وسيكون التحدي الاول لميسي في الادوار الإقصائية أمام ليون الفرنسي اليوم الثلاثاء ويطمح البلوجرانا في الفوز ذهاباً بنتيجة مريحه قبل مباراة الإياب التي تجمع الفريقان على ملعب الكامب نو يوم الثالث عشر من شهر مارس المقبل.

دوري الأبطال مفتاح تتويج ميسي بالالقاب الفردية

يدرك ليونيل ميسي جيداً أن التتويج بالجوائز الفردية أصبح مرتبط إرتباط قوي خلال السنوات الأخيرة بالتتويج والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا ومن أهم هذه الجوائز جائزة أفضل لاعب في العالم حيث نجح الريال في التتويج بذات الأذنين في المواسم الثلاثة الأخيرة ليتوج بالكرة الذهبية رونالدو في مناسبتين ومودريتش مره.

وبسبب غياب برشلونة عن منصات التتويج بدوري الأبطال خلال السنوات الثلاثة الأخيرة غاب ليونيل ميسي هو الآخر عن التتويج بالألقاب الفردية بعد تتويج الدون بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم والتي تقدمها الفيفا في العامين 2016 و 2017 قبل أن يتمكن الكرواتي لوكا مودريتش من الحصول على الجائزة العام الماضي.

ولم يختلف الأمر كثيراً في جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية حيث توج بالجائزة الدون كريستيانو رونالدو بنسخة عام 2016 و 2017 وحل ميسي وقتها في الترتيب الثاني قبل أن يحل ميسي خامساً العام الماضي بعد تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة.

ويسعى ميسي لقيادة برشلونة للفوز باللقب من أجل تعديل ترتيبه في الجوائز الفردية ويسيطر عليها من جديد كما أن التتويج بلقب هذا العام سيمنح ميسي رقماً جديداً في مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات والأرقام القياسية ألا وهو تحقيقه للقب الخامس ليتساوى مع ألقابه في الكرة الذهبية.

فهل يقدر ميسي على رفع ذات الأذنين أم سيستمر غيابه عن منصات التتويج الفردية ؟