ديفيد بطلة العالم ثماني مرات تعتزل الإسكواش في نهاية الموسم

قالت الماليزية نيكول ديفيد، بطلة العالم ثماني مرات، إنها ستعتزل الإسكواش في نهاية الموسم الجاري بعد مسيرة رائعة في اللعبة.

وتعد ديفيد، بطلة آسيا تسع مرات وهو رقم قياسي، أبرز اللاعبات على الإطلاق في منافسات السيدات باللعبة بعدما أحرزت 81 لقبا في منافسات الفردي وتصدرت التصنيف العالمي بإجمالي 112 شهرا.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 35 عاما "بعد أكثر من 20 عاما في لعب الإسكواش مع ماليزيا والتنافس في البطولات الاحترافية وتحقيق أقصى شيء ممكن في مسيرتي... يمكنني القول بفخر إني جاهزة ومستعدة لإعلان اعتزالي في نهاية هذا الموسم".

وأضافت في بيان "أفكر في القرار منذ فترة من الوقت وكنت أدرك أن هذا هو موسمي الأخير. هذه اللحظة يجب على كل رياضي أن يمر بها".

وستشارك ديفيد في بطولة العالم لآخر مرة عندما تنطلق في 23 فبراير شباط الجاري في شيكاجو.