قالت الماليزية نيكول ديفيد، بطلة العالم ثماني مرات، إنها ستعتزل الإسكواش في نهاية الموسم الجاري بعد مسيرة رائعة في اللعبة.
وتعد ديفيد، بطلة آسيا تسع مرات وهو رقم قياسي، أبرز اللاعبات على الإطلاق في منافسات السيدات باللعبة بعدما أحرزت 81 لقبا في منافسات الفردي وتصدرت التصنيف العالمي بإجمالي 112 شهرا.
وقالت اللاعبة البالغ عمرها 35 عاما "بعد أكثر من 20 عاما في لعب الإسكواش مع ماليزيا والتنافس في البطولات الاحترافية وتحقيق أقصى شيء ممكن في مسيرتي... يمكنني القول بفخر إني جاهزة ومستعدة لإعلان اعتزالي في نهاية هذا الموسم".
وأضافت في بيان "أفكر في القرار منذ فترة من الوقت وكنت أدرك أن هذا هو موسمي الأخير. هذه اللحظة يجب على كل رياضي أن يمر بها".
وستشارك ديفيد في بطولة العالم لآخر مرة عندما تنطلق في 23 فبراير شباط الجاري في شيكاجو.
كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد بطلة العالم ثماني مرات تعتزل الإسكواش في نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.