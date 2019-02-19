إندونيسيا تتقدم بعرض لاستضافة أولمبياد 2032

ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية الحكومية اليوم الثلاثاء أن البلاد تقدمت بعرض لاستضافة أولمبياد 2032 بعدما حظيت بإشادة عقب استضافة دورة الألعاب الآسيوية رغم أنها ربما تواجه منافسة من الهند وعرض مشترك من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وقام سفير إندونيسيا في سويسرا بتسليم خطاب من الرئيس جوكو ويدودو إلى اللجنة الأولمبية الدولية منذ أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية عن السفير موليمان حداد قوله "اللجنة الأولمبية الدولية أشادت بقدرات إندونيسيا خلال دورة الألعاب الآسيوية ودورة الألعاب الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة في 2018. نشعر أن هذا يعد أساسا قويا".

وأكد مسؤول حكومي بارز، يعرف فقط باسم جوناوان، التقدم بعرض لاستضافة الألعاب.

وإذا فازت إندونيسيا بفرصة استضافة دورة الألعاب ستصبح رابع دولة آسيوية تفعل ذلك بعد اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وستختار اللجنة الأولمبية الدولية الملف الفائز في 2025.

وستستضيف طوكيو أولمبياد 2020 بينما تقام دورة الألعاب الصيفية التالية في باريس عام 2024 على أن تستضيف لوس أنجليس ألعاب 2028.