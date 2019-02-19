شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعى خالد توحيد رئيس قناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الإعلامى خالد توحيد رئيس قناة النادى الأهلى والذى توفى منذ ساعات قليلة. ونشر وزير الشباب والرياضة النعى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتب " البقاء لله وحده الصديق الدكتور خالد توحيد فى ذمة الله " . يذكر أن خالد توحيد توفى خلال الساعات الماضية حيث شعر بالتعب خلال تواجده بالنادى الاهلى وتم نقله الى المستشفى وفارق الحياة بعد ساعات

وزير الرياضة عبر فيس بوك

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة ينعى خالد توحيد رئيس قناة الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.