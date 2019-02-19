شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يكشف نصائح صلاح وحجازى قبل كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر، على أن بطولة كأس الأمم ستكون أكثر صعوبة في نسختها القادمة بسبب الضغط الجماهيرى من أجل الفوز باللقب.

وأضاف: “انضمامي للمنتخب منحنى خبرات كبيرة، وسأبذل أقصى جهد مع فريقي لأكون ضمن القائمة التي ستخوض البطولة”.

وأشار :”اتطلع بكل قوة للتألق في كأس الأمم لتحقيق حلمى بالاحتراف الأوروبي”.

وأنهى قائلا: “حلمي الاحتراف في الدوري الإنجليزي، فالأمل يزداد يوما بعد يوم بفضل تواجد محمد صلاح فخر العرب، حيث تحدثت معه ومع أحمد حجازي وأكدا لي بضرورة مواصلة العمل بجدية مع فريقي والمنتخب”.