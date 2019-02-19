شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مسابقات القسم الثانى تصدر 5 قرارات تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، عددا من القرارات في اجتماعها الأخير كانت على النحو التالي:

- توجيه إنذار لإدارة نادي التحرير بأسوان لعدم تكرار ما بدر من المسموح لهم بالتواجد من إلقاء بعض الزجاجات الفارغة تجاه الفريق الضيف، في مباراته أمام ديروط، لعدم توقيع عقوبات مضاعفة مستقبلا كونها المرة الأولى، وإيقاف محمد عبد الله المدير الفني لتحرير أسوان مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم.

- إيقاف أشرف خضر المدير الفني للمريخ مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، وتوقيع نفس العقوبة على وائل حسن المدرب المساعد للمريخ.

- إيقاف ياسر الكناني المدير الفني للألمونيوم مباراة وتغريمه 500 جنيه للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام أسوان ولكونها المرة الثانية.

- إيقاف محمد عثمان العشري لاعب طنطا مباراة وتغريمه 250 جنيها لتكرار الحصول على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام كفر الشيخ.

- الموافقة على إقامة مباريات المنصورة باستاد المنصورة بدلا من ستاد شربين اعتبارا من الخميس 21 فبراير الجاري.

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