اونلاين | اتفرج لايف| مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليون 19-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفرج لايف| مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليون 19-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليون الفرنسي، منافسه فريق برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 20 فبراير في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز نادي برشلونة على نظيره فريق بلد الوليد، بنتيجة هدف نظيف أحرزه ليونيل ميسي عن طريق ركلة جزاء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو.

وتأهل أبناء ارنستو فالفيردي مدرب الفريق إلى هذا الدور، بعدما تصدر مجموعته بدور المجموعات، وكان قد جمع 14 نقطة من 6 مباريات.

ويريد البارسا بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد غياب البطولة عن الفريق منذ عام 2015 في الموسم الذي حقق خلالها اللقب على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي التشكيل المتوقع لبرشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - فيدال - ديمبلي.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز.

ويسعى لاعبو نادي ليون الفرنسي بقيادة لاعبه نبيل فقير لتحقيق مستوى مميز خلال المواجهتين في الذهاب والإياب، وتحقيق المفاجأة بالصعود لدور الربع نهائي من البطولة الأوروبية.

ويرغب ليونيل ميسي مع زملائه لتحسين نتائجه السيئة في الفترة الأخيرة بالليجا الإسبانية، رغم تصدره جدول البطولة وبفارق كبير عن الوصيف.

ويفتقد البارسا غياب بعض اللاعبين المهمين عن الفريق، امثال اومتيتي مدافع الفريق، والذي يغيب عن برشلونه منذ 3 أشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وسيواجه برشلونة عدة اختبارات صعبة في الأيام القادمة، حيث سيلتقي ضد إشبيلية بالدوري الإسباني، وسيخوض مباراتين ضد ريال مدريد في الليجا وكأس ملك إسبانيا.