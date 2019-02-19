رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الثلاثاء 19/2/2019 عددا من المواجهات النارية بالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي ليفربول مع بايرن ميونيخ في قمة نارية.
دوري أبطال أوروبا:
- ليفربول × بايرن ميونيخ:
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت حفيظ دراجي وعلي محمد علي
- ليون × برشلونة:
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت أحمد الطيب ورؤوف خليف
- الجونة × بيراميدز:
اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سيورت بالإضافة إلى النيل للرياضة
دوري أبطال آسيا:
- النصر السعودي × أجمك الأوزبكي:
اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD
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