رياضة | التشكيل المتوقع لموقعة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لموقعة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي فريق ليفربول مع نظيره بايرن ميونيخ في تمام الساعة العاشرة مساء، على استاد "أنفيلد" ضمن مباريات الذهاب لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المنتظر أن يبدأ بايرن ميونيخ لقاء اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: نوير
خط الدفاع: ألابا، هوملز، سوله، كيميتش
خط الوسط: خاميس، تياجو، غوريتزكا
خط الهجوم: كومان، ليفاندوفسكي، جانبري
ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: أليسون
خط الدفاع: روبرتسون، ماتيب، فابينيو، أرناولد
خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فينالدوم
خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني
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