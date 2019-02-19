رياضة | "فينجو" يرشح يوفنتوس وبرشلونة والسيتي والريال للتتويج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فينجو" يرشح يوفنتوس وبرشلونة والسيتي والريال للتتويج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسطورة كرة القدم البرتغالية لويس فيجو ، المرشحين المفضلين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال لويس فيجو في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو: مانشستر سيتي ، يوفنتوس وبرشلونة في قائمة المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا بجانب ريال مدريد الذي دائماً ما كان مرشح.

وعن وضع ريال مدريد ، قال فيجو: إنه عام صعب لأنه بعد كأس العالم وصل اللاعبين مرهقين في أوقات مختلفة في بداية الموسم واللاعبين .

وتابع: جسديا لقد تحسنوا ويظهر هذا أثناء المباريات . كانت هزيمة يوم الأحد خطوة إلى الوراء ولكن لا يزال الفريق على قيد الحياة في جميع المسابقات الثلاث. ريال مدريد هو ريال مدريد ، وسوف تؤخذ في الاعتبار كلما كان هناك فرصة للفوز.

وعن فينيسيوس جونيور ، قال لويس فيجو: إنه لاعب موهوب للغاية ، ولا يعول على العمر في كرة القدم . ما يهم هو العمل الذي يقوم به وأنا لست مندهشاً مما يفعله ، كانت هناك إصابات وقد استفاد من الفرص المتاحة وأظهر أنه يتمتع بجودة عالية.