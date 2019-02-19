رياضة | "فينجو" يرشح يوفنتوس وبرشلونة والسيتي والريال للتتويج بدوري الأبطال

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كشف أسطورة كرة القدم البرتغالية لويس فيجو ، المرشحين المفضلين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وقال لويس فيجو في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو: مانشستر سيتي ، يوفنتوس وبرشلونة في قائمة المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا بجانب ريال مدريد الذي دائماً ما كان مرشح.
وعن وضع ريال مدريد ، قال فيجو: إنه عام صعب لأنه بعد كأس العالم وصل اللاعبين مرهقين في أوقات مختلفة في بداية الموسم واللاعبين .
وتابع: جسديا لقد تحسنوا ويظهر هذا أثناء المباريات . كانت هزيمة يوم الأحد خطوة إلى الوراء ولكن لا يزال الفريق على قيد الحياة في جميع المسابقات الثلاث. ريال مدريد هو ريال مدريد ، وسوف تؤخذ في الاعتبار كلما كان هناك فرصة للفوز.
وعن فينيسيوس جونيور ، قال لويس فيجو: إنه لاعب موهوب للغاية ، ولا يعول على العمر في كرة القدم . ما يهم هو العمل الذي يقوم به وأنا لست مندهشاً مما يفعله ، كانت هناك إصابات وقد استفاد من الفرص المتاحة وأظهر أنه يتمتع بجودة عالية.
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