شكرا لقرائتكم الجبلاية تستقر على إقامة مباريات كأس مصر بدون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، بالتنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على إقامة مباريات كأس مصر المتبقية فى الموسم الجاري 2018 – 2019 ، بدون جماهير و الإكتفاء بحضور مجالس إدارات الناديين فقط. كما قرر مجلس الجبلاية حضور الجماهير فى مباراة النهائى فقط بأعداد يحددها المجلس مع الجهات الأمنية وقت مباراة النهائى و التى ستقام فى الغالب عقب إنتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين فى ظل ضيق الوقت الحالى ورغبة المجلس و المسابقات فى الإنتهاء من بطولة الدوري أو معظم المباريات قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا.

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