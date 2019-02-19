محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019.
يوفنتوس يعلق على ضم صلاح: "شهر يونيو المقبل سيشهد تغيرات جديدة"
أحد السعودي يوضح: مؤمن زكريا سيرحل عن الفريق في هذه الحالة
الإسماعيلي يعلن لمصراوي.. العقوبات الموقعة عليه من الكاف
رسميا.. أجايي يجدد تعاقده مع الأهلي حتى 2022
مصدر لمصراوي: الأهلي تسلم تعديلات المباريات.. وجميع الخيارات مطروحة
ثروت سويلم يوضح لمصراوي حقيقة طلب الأهلي تأجيل موعد مباراته أمام الجونة
لاعب روما يوضح.. كيف وضعه محمد صلاح تحت الضغط؟
بالفيديو.. مان يونايتد يطيح بتشيلسي من كأس الاتحاد
المقاصة لمصراوي: نفكر في مواجهة الزمالك بفريق 97
الخطيب يطمئن على رئيس قناة الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية| الأهلي يمدد عقد أجايي.. والمقاصة قد يواجه الزمالك بفريق 97 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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