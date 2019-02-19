رياضة | محمد صلاح.. موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح.. موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول الانجليزي مع بايرن ميونيخ الألماني في مباراة من العيار الثقيل وذلك مساء اليوم الثلاثاء والموافق 19/2/2019 في ذهاب دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ملعب الأنفيلد لاستضافة مباراة الريدز مع البافاري وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ونجح فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب من الصعود لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط بينما نادي بايرن ميونيخ صعد بعد تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة.

- تشكيل ليفربول المتوقع:

الحارس: أليسون بيكر

الدفاع: آندرو روبرتسون - ماتيب - فبيانو- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم- كيتا

الهجوم: ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

- تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع:

حراسة المرمي: مانويل نوير

خط الدفاع: رافينيا، نيكلاس شولي، ماتس هوميلس، دافيد الأبا

خط الوسط: جوشوا كيميتش، تياجو الكانتارا، ليون جوريتسكا

خط الهجوم: سيرجي جنابري، روبرت ليفاندوفسكي، كينجسلي كومان

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

وتوجد عدة قنوات مفتوحة ناقلة للمباراة مثل Club RTL وأيضاً قناة BT Sport 2 HD وبالإضافة إلى الفضائية الفرنسية RMC Sport 2 HD.

والجدير بالذكر فأن مباراة الإياب بين الطرفين ستقام على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ وذلك يوم 13 مارس القادم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.