اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

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يدخل ليفربول الانجليزي مباراة نارية ومن العيار الثقيل ضد بايرن ميونيخ الألماني وذلك مساء اليوم الثلاثاء والموافق 19/2/2019 في ذهاب دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ليفربول لحسم تأهله من خلال لقاء الذهاب على أرضه ووسط جمهوره بينما تبقى نتيجة التعادل أمر إيجابي في حال تحققه لصاح بايرن ميونيخ.

- موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ:

ويستعد ملعب الأنفيلد لاستضافة مباراة الريدز مع البافاري وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

- التشكيل المتوقع للفريقين:

تشكيل ليفربول المتوقع:

الحارس: أليسون بيكر

الدفاع: آندرو روبرتسون - ماتيب - فبيانو- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم- كيتا

الهجوم: ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع:

حراسة المرمي: مانويل نوير

خط الدفاع: رافينيا، نيكلاس شولي، ماتس هوميلس، دافيد الأبا

خط الوسط: جوشوا كيميتش، تياجو الكانتارا، ليون جوريتسكا

خط الهجوم: سيرجي جنابري، روبرت ليفاندوفسكي، كينجسلي كومان

- القنوات الناقلة للمباراة:

وستذاع موقعة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

ويمكنكم متابعينا مشاهدة اللقاء عبر عدة قنوات مفتوحة ناقلة للمباراة مثل Club RTL وأيضاً قناة BT Sport 2 HD وبالإضافة إلى الفضائية الفرنسية RMC Sport 2 HD.

- موعد مباراة الإياب:

شوط آخر سيجمع الطرفين في الإياب على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ وذلك يوم 13 مارس القادم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.