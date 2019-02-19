اتحاد الكرة يناقش تأجيل مباراة السوبر

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جدة - عمرو شويل يناقش مجلس الجبلاية بالتنسيق مع لجنة المسابقات على تأجيل مباراة السوبر المصري 2018 – 2019 و التى كان من المقرر لها أن تجمع الأهلى بطل الدورى للنسخة الماضية و الزمالك بطل كأس مصر، إلى بعد إنتهاء بطولة أمم أفريقيا و إقامتها فى شهر يوليو أو أغسطس و ترحيل سوبر 2019 – 2020 إلى منتصف الموسم المقبل من الدورى الجديد .
خاصة أنه تم الاستقرار على عدم إلغاء السوبر خاصة أن طرفيه الأهلى و الزمالك و سيتم إقامته فى يوليو أو أغسطس فى إحدي الدول العربية نظراً للجماهيرية الكبيرة للناديين فى الدول العربية و الأقرب هى الإمارات أو السعودية أو الكويت ، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق بين اتحاد الكرة و لجنة المسابقات و شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي لاتحاد الكرة و الكرة المصرية.
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