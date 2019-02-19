شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يتخلف عن رحلة النيجر ونيجيريا بسبب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول على عدم السفر مع المنتخب إلى النيجر ونيجيريا بسبب التجهيز لبطولة أمم أفريقيا 2019 بصفته رئيسًا للجنة التنفيذية .
ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر، ثم مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة يتخلف عن رحلة النيجر ونيجيريا بسبب أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.