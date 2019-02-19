تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

كتبت: سارة جاب الله

يحل نادى برشلونة الإسبانى مساء اليوم الثلاثاء ضيفا ثقيلا على نادى ليون الفرنسي بملعب "بارك أولمبيك ليون" الفرنسي، ضمن منافسات ذهاب دور الــ16 من دورى أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة للقاء ليون عودة المدافع الفرنسي القوى صامويل أومتيتي، بعد غياب دام لأكثر من شهرين بسبب إصابة فى الركبة، بينما

يغيب البرازيلى أرثر ميلو، البلجيكي توماس فيرمايلن والحارس الهولندى سيليسن بداعى الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض الإسباني فالفيردي المدير الفني لبرشلونة مواجهة ليون بتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه ، جودرى ألبا ، لينجليت

، نيلسون سيميدو

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس ، أرتورو فيدال ، إيفان راكيتيتش

في خط الهجوم: ليونيل ميسي ، عثمان ديمبلى ، لويس سواريز

وكان برشلونة قد تأهل إلى دور الـ 16 من دورى الأبطال بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، بينما وصل ليون إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط خلف مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب الصدارة.