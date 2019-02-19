تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـرابعة والعشرين

إنتهت الجولة الرابعة والعشرين ومازال برشلونة منفرداً بصدارة الدوري الإسباني، ويلية أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وشهدت هذه الجولة فوز برشلونة بصعوبة على بلد الوليد بهدف دون رد، بينما سقط ريال مدريد الذي كان قادم بسرعة القطار أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف.

وتمكن أتلتيكو مدريد بإستعادة المركز الثاني من ريال مدريد

بعد تغلبة علي رايو فاييكانو بهدف دون رد، وتخطى فياريال نظيره إشبيلية بثلاثية نظيفة.

وفاز فريق أتلتيك بيلباو على نظيره فريق هويسكا بهدف دون رد، مساء أمس، في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الرابعة والعشرون

1/ برشلونة 54 نقطة.

2/ أتلتيكو مدريد 47 نقطة.

3 / ريال مدريد 45 نقطة.

4/ إشبيلية 37 نقطة.

5/ خيتافي 36 نقطة.

6/ ألافيس 36 نقطة.

7/ ريال سوسيداد 34 نقطة.

8/ ريال بيتيس 33 نقطة.

9/ فالنسيا 32 نقطة.

10/ إيبار 31 نقطة.

11/ أتلتيك بيلباو 30 نقطة.

12/ ليفانتي 30 نقطة.

13/ ليجانيس 29 نقطة.

14/ إسبانيول 29 نقطة.

15/ جيرونا 27 نقطة.

16/ بلد الوليد 26 نقطة.

17/ سيلتا فيجو 24 نقطة.

18/ فياريال 23 نقطة.

19/ رايو فاييكانو 23 نقطة.

20/ هويسكا 18 نقطة.