تعرف على أبرز محطات الراحل خالد توحيد

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رحل عن دنيانا الكاتب الصحفي خالد توحيد ، رئيس قناة النادي الأهلي ، عن عمر يناهز 57 عاماً بعد أزمة قلبية داهمته أثناء أداء صلاة الظهر أمس الاثنين فيمقر القلعة الحمراء وتم نقله إلى إحدى المستشفيات المجاورة للنادي.
خالد توحيد أحد أبرز الصحفيين الرياضيين الذي اشتهر بالهدوء والمعلومات ذات المصداقية
وعمل توحيد مذيعاً ومقدماً لاستوديوهات التحليل في قناة الأهلي ثم قناة النيل للرياضة وأيضاً قناة التحرير بخلاف ترأسه قناة الأهلي مرتين.
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