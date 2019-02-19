النقاد الرياضيين تنعي وفاة خالد توحيد

خالد توحيد كتب – محمد اللاهوني نعت رابطة النقاد الرياضيين وفاة الزميل الراحل خالد توحيد بعد أن وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. ونشر حسن خلف الله ، رئيس رابطة النقاد الرياضيين ، بياناً رسمياً نعى خلاله وفاة الفقيد الذي تعرض لأزمة قلبية خلال أداءه صلاة الظهر أمس الاثنين داخل النادي الأهلي. وقال بيان الرابطة:" فقدت الرابطة رمزاً كبيراً علماً وخلقاً وندعو له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لأسرته وأبناءه وزملاءه ومحبيه".

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