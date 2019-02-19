جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دوري ابطال اوروبا يلتقي اليوم ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع بايرن ميونخ الألماني بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد البايرن فى دوري ابطال اوروبا اليوم

تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

دوافع ليفربول امام بايرن ميونيخ ويسعى ليفربول لمواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب "أنفيلد" في مسابقتي دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الحالي، وذلك بتحقيق الفوز لتعزيز آماله في العبور للدور ربع النهائي قبل خوض مباراة الإياب بملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري يوم 13 مارس القادم. ويسعى ليفربول لمواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب "أنفيلد" في مسابقتي دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الحالي، وذلك بتحقيق الفوز لتعزيز آماله في العبور للدور ربع النهائي قبل خوض مباراة الإياب بملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري يوم 13 مارس القادم.



غيابات ليفربول امام بايرن ميونخ

ويغيب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة ليفربول ونابولي الإيطالى التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح. كما يغيب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق البافارى ضد أياكس الهولندى التى أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.