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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دوري ابطال اوروبا يلتقي اليوم ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع بايرن ميونخ الألماني بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.
موعد مباراة ليفربول ضد البايرن فى دوري ابطال اوروبا اليومتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.
القنوات الناقلة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونختنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2
دوافع ليفربول امام بايرن ميونيخويسعى ليفربول لمواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب "أنفيلد" في مسابقتي دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الحالي، وذلك بتحقيق الفوز لتعزيز آماله في العبور للدور ربع النهائي قبل خوض مباراة الإياب بملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري يوم 13 مارس القادم.
غيابات ليفربول امام بايرن ميونخ
ويغيب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة ليفربول ونابولي الإيطالى التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح. كما يغيب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق البافارى ضد أياكس الهولندى التى أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
تشكيل ليفربول المتوقع امام بايرن ميونخ
سيحرس عرين الريدز في اللقاء ضد بايرن ميونخ أليسون، وسيتواجد أمامه رباعي دفاعي مكون من أليكساندر آرنولد، جويل ماتيب، فابينيو وروبرتسون، وسيتكون ثلاثي الوسط من ميلنر وهندرسون وفينالدوم، أما الثلاثي الهجومي فبالطبع سيكون صلاح وماني وفيرمينو.
أليسون فى حراسة المرمى
آندرو روبرتسون - فابينيو - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-آرنولد
جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر
محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني
التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ امام ليفربول
سيبدأ المدرب نيكو كوفاتش بنفس طريقته المعتادة، وسيتواجد في نوير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي ألابا وهوميلز وزوله وكيميش، أما وسط الميدان فسيتكون من ثلاثة لاعبين هم خاميس رودريجيز وتياجو وجوريتسكا، وأمامه سيتوجد جنابري وليفاندوفسكي وكومان.
مانويل نوير فى حراسة المرمى
دافيد ألابا - ماتس هوميلز - نيكلاس زوله - جوشوا كيميش
ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا - خاميس رودريجيز
كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري
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