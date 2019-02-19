الزمالك يبدأ معسكر السويس استعدادًا لمواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه فريق الزمالك مساء اليوم، الثلاثاء إلى السويس من أجل إقامة معسكر مغلق فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل بالجولة الـ 23 من الدورى الممتاز.
وقرر جروس خوض اللاعبين مرانًا جماعيًا على ملعب النادى، ثم يتوجهون بعده إلى السويس، ويحتل الأبيض صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 25 نقطة.
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