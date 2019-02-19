شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: إيهاب جلال يقدم أداءاً استثنائياً مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير حلبية رئيس النادى المصري البورسعيدى إن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق جاء فى ظروف صعبة واستطاع أن ينتشل أبناء القلعة الباسلة من سلسلة النتائج السلبية التى عانوا منها خلال الفترة الماضية"، مضيفاً أن جلال يقدم أداءً استثنائياً مع الفريق البورسعيدي .

أضاف حلبية فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر أن الموسم الحالى يعد صعبا واستثنائيا على المصري بخلاف السنوات السابقة التى كان ينافس فيها الفريق البورسعيدى على المراكز المتقدمة فى الدوري".

تابع رئيس النادى المصرى أنه يتمنى عودة فريقه لمكانته الطبيعية فى الدورى المصرى بالمربع الذهبي موضحا أنه اللاعبين سيكونوا قادرين على خوض بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم المقبل.

وأشاد حلبية بجماهير المصري البورسعيدى قائلا :" جماهير المصري تعشق ناديها وتحب كرة القدم خصوصا أنه يشجعون فريقهم ليس من اجل الثلاث نقاط ولكن فى سبيل حبهم للنادى ولاعبيه".

أردف :" حسام حسن المدير الفنى السابق بذل مجهود كبير مع هؤلاء اللاعبين لكن إيهاب جلال وظفهم بطريقة صحيحة ويبذل أقصى جهده معهم خاصة أن يعمل على خطة مستقبلية بأن يكون قوام الفريق من أبناءه".

ويحتل المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة.