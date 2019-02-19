شكرا لقرائتكم خبر عن 12 صورة فى حياة الراحل خالد توحيد رئيس قناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل خالد توحيد رئيس قناة الأهلي منذ قليل، إلى جوار ربه بعد دخوله في وعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي لتلقي العلاج.
وتولى توحيد رئاسة قناة النادى الأهلى منذ نجاح محمود الخطيب برئاسة النادى الأحمر حيث ارتبطا توحيد بعلاقات جيدة مع عدد من النجوم.
ونرصد الصور التى توثق علاقتهما ببعضهما الأخر.
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