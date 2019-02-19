شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الراحل خالد توحيد رئيس قناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل الي رحمة الله خالد توحيد رئيس قناة الأهلي منذ قليل، بعد دخوله في وعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي لتلقي العلاج. ونرصد 10 معلومات عن الراحل في السطور القادمة... 1- ولد في 28 سبتمبر 1961 2- تولي رئاسة قناة الاهلي في 30 مايو 2016 3- لديه ولد وبنتين 4- تم تكريمه من المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال في عام 2017 5- انضم لجمعية مصر المحروسة بلدنا في عام 2010 6- احد مؤسسي مجلة الأهرام الرياضي منذ صدورها عام 1990 7- تولى رئاسة تحرير الاهرام الرياضي في عام 2014 8- انضم الي لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 9- تقدم باستقالته من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد تعيينه رئيسا لقناة الأهلي 10- حصل علي دكتوراه في الاعلام الرياضي

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