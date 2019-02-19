وفاة رئيس قناة "الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: تُوفي الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة الأهلي بعدما تعرض لوعكة صحية. وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب حرص على زيارة "توحيد" في المستشفى للاستفسار عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة. وتعرض الكاتب الصحفي لوعكة صحية طارئة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة ظهر يوم الإثنين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي. ويتقدم "الخليج 365" بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.

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