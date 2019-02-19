رياضة | برشلونة يصدم نيمار

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أجرى رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو مقابلة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية ، قبل مواجهة ليون الفرنسي الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
واستهل بارتوميو حديثه لصحيفة لوفيجارو الفرنسية عن حقيقة رغبة البرازيلي نيمار في العودة لبرشلونة ، حيث قال: أبداً لا نيمار ولا والده ولا من حوله اتصل بنا وقال أن نيمار يُريد العودة.
وأضاف: برشلونة يُراهن على ديمبيلي وكوتينيو في خط الهجوم وخريطة الطريق لدينا مرسومة وواضحة.
وتابع: اشترى نيمار حُريته مقابل 222 مليون يورو ولكن برشلونة لم يكن يريد ذلك المال لاننا لم نرغب في بيعه.
وواصل: في اسبانيا لدينا التزام بأن يكون لدينا بند الشرط الجزائي ، ولكن إذا كان أي شخص يرغب في شراء سيرجيو بوسكيتس أو جيرارد بيكيه أو ميسي فهم ليسوا للبيع.
وأوضح: أعتقد أنه سيكون هناك عدد قليل جدًا من عمليات النقل بين الأندية الكبرى.
وأتم: خطتنا هي البحث عن المواهب الشابة من الاندية التي تعمل بشكل جيد وتقوم بتدريب اللاعبين وبيعهم.
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