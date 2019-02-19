رياضة | مدافع بايرن ميونيخ يفاجئ ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع بايرن ميونيخ يفاجئ ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال يوشوا كيميش مدافع بايرن ميونيخ إن مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودفاعه الصلد يجعلانه المرشح الأوفر حظا لعبور مواجهة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ويتساوى ليفربول مع غريمه مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي ومني مرماه بأقل عدد من الأهداف وخسر مرة واحدة فقط في 26 مباراة.

ولم يخسر ليفربول أيضا على أرضه في الدوري الممتاز وكذلك في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأبلغ كيميش الصحفيين قبل مواجهة الذهاب في أنفيلد "ليفربول المرشح الأوفر حظا. خسر مباراة واحدة في الدوري طوال الموسم ودخل مرماه 15 هدفا فقط".

وتابع "عندما تتابع طريقته في اللعب ستجد انه يملك دفاعا رائعا وهجوما مذهلا، إنه فريق سريع جدا كما يبرز في مواقف لاعب ضد لاعب والالتحامات. لن تكون مواجهة سهلة أمامهم“.

ولم يبلغ بايرن النهائي منذ فوزه بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2013 أمام بروسيا دورتموند الذي كان يدربه وقتها يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي ويعتقد كيميش ان فريقه لم يعد من أبرز الأندية الأوروبية بالنظر إلى مستواه الحالي.

واختتم: "عندما تنظر الينا لم نعد مثل السابق. نحتاج إلى تحسين مستوانا قبل أن نطلب المقارنة مع أفضل الفرق في أوروبا".