رياضة | روما يتخطى بولونيا ويواصل مطاردة ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يتخطى بولونيا ويواصل مطاردة ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق الحارس روبن أولسن ليفوز روما 2-1 على بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين ويواصل مطاردة ميلانو في السباق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وسجل ألكسندر كولاروف من ركلة جزاء وفيدريكو فازيو هدفي روما في الشوط الثاني قبل أن يقلص بولونيا الفارق لكن الحارس السويدي كان البطل الحقيقي للمباراة.

وتصدى أولسن ببراعة لتسديدة قوية من روبرتو سوريانو في الدقيقة الثامنة وأنقذ محاولة أخرى من اللاعب ذاته في الدقيقة 36 وسط سيطرة من فريق سينيشا ميهايلوفيتش.

وأبعد الحارس السويدي محاولة سيموني إديرا من مدى قريب قبل أن يسدد سوريانو في العارضة قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وتقدم روما بهدف على عكس سير اللعب في الدقيقة 55 عندما سجل كولاروف من ركلة جزاء بعد خطأ للبديل ستيفان الشعراوي وأضاف فازيو الهدف الثاني قبل 17 دقيقة من النهاية مستفيدا من ركلة ركنية.

وقلص نيكولا سانسوني الفارق بمجهود فردي كبير لكن روما انتصر في النهاية وتقدم إلى المركز الخامس برصيد 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف ميلانو صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويقبع بولونيا في المركز 18، بالمسابقة المكونة من 20 فريقا، واستمر في منطقة الهبوط برصيد 18 نقطة.