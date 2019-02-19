رياضة | "شوبير" ينعى خالد توحيد (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوبير" ينعى خالد توحيد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الإعلامي أحمد شوبير الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية ظهر أمس الإثنين، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى لتلقى العلاج.

ونشر "شوبير" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لخالد توحيد وعلق عليها قائلا: "‫الزميل والصديق خالد توحيد في ذمة الله شخصية محترمة وقيمة إعلامية كبيرة فقدنها .. إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى".