رياضة | وفاة خالد توحيد رئيس قناة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة خالد توحيد رئيس قناة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توفي منذ قليل الكاتب الصحفى خالد توحيد رئيس قناة الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية ظهر أمس الإثنين، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى لتلقى العلاج.
وقام مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب بزيارة خالد توحيد فى المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الوقوف على حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة، والاطمئنان من الفريق الطبى المعالج له على تطورات حالته الصحية.
وتقدم "الخليج 365" خالص العزاء لأسرة خالد توحيد.
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