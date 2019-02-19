رياضة | بالأرقام.. ميسي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تأثيرا مع فرقهم في أوروبا

سيطر ليونيل ميسي نجم برشلونة على صدارة قائمة أكثر 5 لاعبين تأثيرًا مع فرقهم بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بالموسم الحالي.

وقامت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بنشر تقريرًا بالفيديو يؤكد أنَّ "ليونيل ميسي يتصدر القائمة بمساهمته في 32 هدفًا، بواقع 22 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن كريستيانو رونالدو يأتي في المركز الثاني بتسجيل 19 هدفًا، و8 تمريرات حاسمة مع السيدة العجوز، يليه كيليان مبابي، لاعب سان جيرمان، بتسجيل 19 هدفًا، و6 تمريرات حاسمة.

كما يتواجد في المركز الرابع بالقائمة الإيفواري نيكولا بيبي، مهاجم ليل الفرنسي بـ16 هدفًا، و8 تمريرات حاسمة، وفي المركز الخامس، يأتي محمد صلاح مهاجم ليفربول، بتسجيل 17 هدفًا، و7 تمريرات حاسمة.