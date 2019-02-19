رياضة | تصريح ناري من "ساري" بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من "ساري" بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي، لضربة موجعة جديدة بعد الخسارة من مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين مساء الإثنين في ثمن نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وقال ‏ماوريسيو ساري عقب نهاية المباراة: "لم نكن محظوظين، لقد لعبنا شوطًا أول رائع، مانشستر يونايتد لعبوا 16 كرة في منطقة جزائنا، بينما لعبنا 78 كرة في منطقتهم".

وتابع: "أشعر بالضغط بسبب النتيجة نعم، ليس بسبب شيءٍ آخر. علينا العمل والتحدث مع بعضنا البعض، يجب أن نجد القوة والعزيمة للعب جيدًا في كلا جانبي الملعب".

وأكمل: "لقد أعطيناهم فرصًا قليلة، لكننا لعبنا كرةً معقدة في الشوط الثاني، بعد الشوط الأول لم يكن سهلًا علينا اللعب تحت ضغط هذه النتيجة".

وقال ساري عن منصبه: "لست قلقًا على منصبي، كنت قلقًا عليه حينما كنت أدرب في الدرجة الثانية في ايطاليا، لكن ليس الآن".

وأضاف: "في حالةٍ مثل حالة الشوط الثاني، الذي كنا نريد فيه تحريك الكرة بشكل أسرع، ذهنيًا وحركياً، لذلك أنا قلق حول النتيجة، وليس حول الجماهير، يمكنني تفهم الحالة بسبب النتيجة الغير مرضية، نحن خارج كاس الإتحاد لذا أستطيع التفهم، أنا قلق حول نتائجنا".