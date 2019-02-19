رومانيا تفوز على الجزائر 23-8 ببطولة البحر المتوسط لليد للشباب

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فاز المنتخب الروماني على نظيرة الجزائري بنتيجة 23-8 في المباراة التي أقيمت بينهما ببور فؤاد, في إطار منافسات المجموعة الأولى لبطولة البحر المتوسط لشباب كرة اليد.

ويشارك في البطولة 12 دولة قسمت لمجموعتين, وكانت القرعة قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كلا من: الإمارات وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب.

بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات كلا من: رومانيا وليبيا ومونتنيجرو والجزائر وتونس والسعودية.

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