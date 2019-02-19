شكرا لقرائتكم خالد توحيد يودع شهداء الوطن قبل وفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع خالد توحيد رئيس قناة الأهلي شهداء الوطن فى الحادث الإرهابي بسيناء قبل ساعات من وفاته.

وتوفى خالد توحيد منذ قليل، بعد دخوله في وعكة صحية ظهر أمس الاثنين، وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي لتلقي العلاج.

وكتب خالد توحيد ، قبل وفاته بساعات.. "في الفردوس الأعلي من الجنة بإذن الله..رحم الله شهداء الوطن"