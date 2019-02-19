وفاة خالد توحيد رئيس قناة الأهلى

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جدة - عمرو شويل انتقل الي رحمة الله الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة الاهلي منذ قليل، بعد دخوله في وعكة صحية ظهر أمس الاثنين، وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي لتلقي العلاج.

وكان مجلس الاهلي قد قام بزيارة خالد توحيد في المستشفى من أجل الوقوف على حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة، والاطمئنان من الفريق الطبي المعالج له على تطورات حالته الصحية.