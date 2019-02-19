شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ: الأهلي حافظ على نجومه ويستعد للهجوم على الفرق المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، إنه تم غلق ملف تجديد عقود نجوم الفريق بشكل نسبى، حيث كان أخرها النيجيرى جونيور أجايى لمدة 3 سنوات مقبلة.

قال عبد الحفيظ خلال تصريحاته لقناة "الأهلى": "انتهينا من ملف تجديد عقود بعض اللاعبين أمثال التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجايى وعمرو السولية وكريم نيدفيد"، أضاف ضاحكًا: "كده خلصنا من التجديد نخش بقي على الفرق التانية".

وعن مدى جاهزية صالح جمعة للمشاركة في لقاءات الأهلي المقبلة، أكد مدير الكرة أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية منذ 3 أيام وأصبح جاهزًا إلا أن قرار مشاركته بيد المدير الفنى مارتن لاسارتى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية غدا الأربعاء على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.